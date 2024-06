Mônica Martelli dá detalhes de sua saúde após internação

Mônica Martelli passou nove dias internada após diagnóstico de infecção bacteriana. E nesta terça-feira, 4, ela contou no Instagram que está bem

A atriz Mônica Martelli passou nove dias internada em um hospital de São Paulo após ser diagnosticada com infecção bacteriana. Depois de receber alta, ela segue o tratamento em casa. E nesta terça-feira, 4, a artista contou em seu perfil no Instagram que está bem. "Aurora com seus olhinhos de jabuticaba passando para dizer que estou me cuidando e me recuperando bem", escreveu.

Veja a publicação:

Mônica Martelli fala de sua saúde (Reprodução/Instagram)

Comunicado oficial

Nesta segunda-feira, 3, a equipe da artista divulgou um comunicado oficial para revelar o que aconteceu com ela. Por conta de seu quadro de saúde, ela precisou adiar a sessão de sua peça de teatro que aconteceria no dia 6 de junho em Brasília. "Comunicamos que Mônica Martelli foi diagnosticada com um quadro de infecção bacteriana e esteve internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, durante nove dias", iniciou o texto.

"A atriz recebeu alta, mas precisará permanecer em repouso para seguir o tratamento recomendado pelos médicos em casa. Por essa razão, a apresentação única da peça “Minha Vida em Marte” que está agendada para o dia 6 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, será adiada para o dia 26 de junho, no mesmo horário e local", continuou a nota divulgada.

A equipe de Monica garantiu ainda que quem não puder comparecer na data tem o direito de solicitar reembolso. "Quem já comprou ingresso poderá utilizá-lo normalmente na nova data, mas quem não puder comparecer, basta entrar no site da Sympla e clicar em Central de Ajuda até dia 06/06 para a solicitação de reembolso. Mônica agradece o carinho dos fãs e da imprensa, assim como a compreensão do público e espera vê-los na nova data!", encerrou.

Na legenda, a atriz completou: "Estar diante do meu público é um ato de devoção e entrega. Pra isso eu preciso estar bem e com saúde. Por razão de uma infecção bacteriana, infelizmente minha peça #MinhaVidaEmMarte, em Brasília, precisará ser adiada".