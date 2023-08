MC Katia passa por nova amputação: 'Foi necessário'

Após amputar uma parte do pé, a funkeira MC Katia precisou fazer uma nova cirurgia

A funkeira MC Katia passou por mais uma cirurgia durante o período internada no hospital. Depois de amputar uma parte do pé, ela precisou realizar um novo procedimento para amputar uma parte da perna. A família comunicou que a cantora está bem e se recuperação da operação.

“Katia passou por mais uma cirurgia. Fez mais uma amputação pois o sangue não estava indo para o pé. Foi necessário amputar acima do joelho. A cirurgia foi bem, deu tudo certo e ela se segue se recuperando. Agradeço todos pelo carinho”, afirmaram em um comunicado.

Logo depois, a família elogiou a cantora. “Só uma coisa a dizer: A Katia é uma mulher muito forte e é muito especial”, escreveram.

MC Katia falou sobre a possibilidade de amputar a perna há poucos dias

Em um desabafo nas redes sociais há poucos dias, MC Katia falou sobre o risco que corria de ter que amputar uma parte da perna. "Meu pé foi amputado, infelizmente. Foi difícil aceitar. Ainda não aceito, mas respeito a opinião dos médicos. Demorou um tempo para poder ter essa coragem de falar. Teve muito trabalho na mente, fiquei conversando comigo. Foi muito difícil. Eu, uma pessoa que sobe no palco para cantar, a minha vida é totalmente ativa, e do nada amputar. Amputaram a metade do meu pé com os dedos", disse ela.

E completou: "Os médicos estão fazendo de tudo para o sangue ir até onde foi a amputação. Se o sangue for, o trabalho deles foi bom. O resultado foi maravilhoso, e então eles vão fazer o curativo e me dar alta. Vou ter que aprender a viver, aprender a andar, a me relacionar sem os meus pés. Me adaptar. e isso não acontecer, eles vão ter que me amputar mais um pedaço, e aí vai ser perto do joelho. Isso está me apavorando, ainda não estou preparada para essa parte de amputação".

Então, ela contou que o vício em cigarro fez ela ter complicações. "Eu tinha um mioma muito grande, de cinco quilos. O mioma me prejudicou muito. Ele prendeu a minha artéria, não estava indo sangue suficiente para os vasos. Apertou muito os meus rins, eu perdi um deles, e o outro está fraquinho. Estou fazendo hemodiálise por causa disso. Conforme apertou a artéria e o sangue diminuiu, a nicotina do cigarro colou meus vasos sanguíneos. Vocês tem noção disso? O cigarro fez isso comigo. Eu peço a vocês de coração, se vocês fumam, parem enquanto há tempo. O cigarro levou o meu pé. O cigarro fez eu perder o meu pé", declarou.