Marido do deputado David Miranda diz que ele está há cinco meses na UTI

Marido do deputado federal David Miranda atualiza sobre o estado de saúde do político após cinco meses internado na UTI

O deputado federal David Miranda completou cinco meses de internação na UTI. Nesta sexta-feira, 6, o marido dele, o jornalista Glenn Greenwald, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do político. Ele contou que David teve complicações ao longo dos últimos meses, mas está se recuperando. Os médicos já falaram que ele está em seu melhor momento atualmente e o político já está conseguindo se alimentar melhor.

David foi internado no Rio de Janeiro por causa de uma infecção gastrointestinal, que evoluiu para uma sepse, que é uma infecção generalizada.

"Hoje faz cinco meses completos de David na UTI. O fato de ainda estar na UTI, claro, sinaliza que ainda não se recuperou de sua gravíssima doença. Mas a boa notícia é que ele mostrou melhorias muito significativas nas últimas 3 semanas, a ponto de todos os médicos dizerem que ele está em seu melhor, mais forte e saudável estado desde que foi hospitalizado em 6 de agosto de 2022", informou no início do texto.

E completou: "Acreditamos várias vezes nos últimos cinco meses que David parecia finalmente estar se recuperando, apenas para surgir uma nova complicação terrível, muitas vezes rapidamente e sem aviso, que não apenas interrompeu seu progresso, mas às vezes o atrasou semanas e levou a todos riscos novos e muito perigosos. Portanto, estamos muito conscientes da necessidade de não comemorar prematuramente. Até ele sair da UTI, ele ainda está, por definição, em uma zona de perigo".

Por fim, ele contou sobre a melhora no quadro de saúde do marido. "Mas não há dúvida de que ele se tornou mais forte e melhor nas últimas semanas. Ele está mais acordado, alerta, comunicativo e lúcido do que nunca. Ele finalmente está sendo alimentado da melhor maneira possível, permitindo que seu corpo receba toda a quantidade de proteínas, nutrientes e outros ingredientes necessários para torná-lo mais forte e mais capaz de superar quaisquer novas complicações. Continuamos mais esperançosos do que nunca por sua recuperação total e muito gratos pelos pensamentos, orações, perguntas e pensamentos positivos enviados de todo o mundo. Esperamos muito que ele logo saia da UTI e esteja no verdadeiro caminho de recuperação de volta para casa", finalizou.