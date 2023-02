Marido de Rita Lee fala sobre a internação dela: 'Se fortalecendo'

Marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho atualiza os fãs sobre a notícia de que a cantora foi internada em São Paulo

Na tarde deste sábado, 25, o marido da cantora Rita Lee, Roberto de Carvalho, compartilhou uma nova mensagem sobre a internação da artista. Ela foi levada para um hospital no final desta semana e segue sob observação médica.

Ele informou que ela está internada para novos exames. “Rita está se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos”, disse ele.

Logo depois, ele agradeceu pelo carinho dos fãs. “Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente. Que as grandes luzes do universo estejam nos guiando por todos os caminhos”, declarou.

Vale lembrar que Rita Lee foi diagnosticada com um câncer no pulmão em 2021. Ela fez o tratamento e o filho dela, Beto Lee, anunciou que mãe estava curada do câncer em abril de 2022. “A cura da minha mãe me emocionou. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'”, disse ele na época.

Rita e o marido, Roberto de Carlho, estão juntos há 47 anos e estão casados há 26 anos. Eles são pais de Beto Lee (45), João Lee (44) e Antônio Lee (42).