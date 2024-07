Marido de Cleo luta contra sequelas após sofrer acidente: ‘Eu esqueço’

Marido de Cleo, Leandro D’Lucca, desabafa sobre as sequelas que ainda enfrenta após sofrer acidente grave enquanto andava de skate com o filho

No mês passado, Leandro D’Lucca, marido de Cleo, sofreu um acidente enquanto andava de skate com o filho. O empresário teve hemorragia interna e traumatismo craniano, além de precisar levar pontos em um corte na lateral do rosto. Agora, ele compartilha os desafios de sua recuperação e desabafa sobre as sequelas que ainda enfrenta.

Através de seu perfil no Instagram, Leandro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores, quando recebeu alguns questionamentos sobre o acidente. Sincero, ele decidiu compartilhar que ainda enfrenta algumas sequelas: "Algumas pessoas vão perceber, que eu tô falando, e que às vezes dá uma travada”, iniciou.

“Às vezes dá uma engazopada na palavra. Isso é uma sequela do acidente”, disse o empresário, que também relatou o esquecimento por conta de um medicamento: “Não vou falar nem que é sequela. É porque estou tomando um remédio, que é um anticonvulsivante. Às vezes eu estou falando e eu esqueço a palavra, dá um bug no sistema”, contou.

Apesar das dificuldades, Leandro mostrou que continua realizado e muito grato por estar se recuperando e ter ficado bem após o acidente: "Estou vivendo, falando com vocês e, daqui a pouco, o pai está na pista. Nasci de novo!”, contou o empresário, que precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva após o susto.

"Passando aqui para deixar vocês tranquilos. Sei que está saindo em algumas mídias sobre o meu acidente. Na pancada, eu sofri um traumatismo craniano, uma hemorragia interna, mas já saí da UTI. O quadro perigoso já passou. Estou bem assistido, estou com a minha família, está tudo bem. Muito obrigado pela preocupação”, disse ele na ocasião.

