Marido de Ana Hickmann faz alerta sobre primeiros sintomas de câncer: ''Sou um sobrevivente''

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, faz publicação em apoio ao Julho Verde, mês de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço

O empresário Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickamnn, usou as redes sociais para fazer uma publicação em apoio ao Julho Verde, mês da campanha nacional de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço.

Em 2020, ele descobriu e começou o tratamento contra um tumor já em metástase na região do pescoço. Na sua conta do Instagram, Alexandre fez questão de postar um vídeo alertando sobre os primeiros sintomas da doença.

"Eu sou um sobrevivente!! Esse mês, acontece a 7ª Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço, pela @acbgbrasil, e eu vim aqui relembrar uma fase difícil da minha vida, mas que com o diagnóstico precoce, foi possível estar aqui hoje para contar essa história. Descobri o câncer de pescoço, em estado de metástase, em março de 2020 e, apesar do medo, me mantive firme durante todo tratamento, confiante na cura", iniciou na legenda.

"Isso porque ao primeiro sinal de incômodo nessa região, eu busquei ajuda médica. Se você sente algum desses sintomas abaixo, não deixe para amanhã. Procure o quanto antes um hospital. Julho Verde está aqui para lembrar que nós podemos sim vencer o câncer!", alertou Correa.

Na legenda da postagem, o empresário ainda listou os sintomas mais comuns: dor persistente na região da face; obstrução nasal persistente; sangramento nasal; alterações oculares (movimentação ocular ou visão); ferida persistente no céu da boca; irritação ou dor na garganta; perda de peso sem motivo aparente; mau hálito frequente; dentes moles ou dor em torno deles.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Correa (@alewin71)

Ana Hickmann se pronuncia após notícia falsa

A apresentadora Ana Hickmann decidiu se pronunciar nas redes sociais após ser vítima de uma notícia falsa envolvendo o seu relacionamento com o seu marido, o empresário Alexandre Correa. Ela viu que uma plataforma recuperou um vídeo antigo de uma brincadeira dela com o marido e tirou do contexto. Nas imagens, ele brincava de irritar a esposa. Ao ver as imagens fora do contexto, a comunicadora se pronunciou e explicou o que aconteceu.

Nos stories do Instagram, Hickmann fez um desabafo e disse como se sentiu ao ver os ataques nas redes sociais. “Eu estava acompanhando algumas coisas nas redes sociais e conversando com o pessoal do meu escritório e vi que ontem fizeram algo muito feio. Eu não entendi porque fazer com que uma família muito unida, como nós somos, passe por transtorno. Uma plataforma que tem um belo número de seguidores pegou um trechinho de um vídeo do meu canal no YouTube, de quatro anos atrás, de uma trollagem que o meu marido fez comigo. Nessa trollagem, ele age de uma forma que não é o Alexandre que eu conheço. Tanto que eu acabo respondendo também, eu não entendia o que estava rolando. No vídeo, a gente explica, no final e no começo. A plataforma não explicou que era isso [uma brincadeira]”, disse ela.