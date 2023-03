Mariana Xavier desabafa sobre crises de ansiedade: 'Tomou conta de mim'

Mariana Xavier abriu o coração com os seguidores e revelou que suas crises de ansiedade pioraram

Mariana Xavier (42) usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 02, para desabafar sobre sua saúde emocional e física. Antes de pegar um voo para Porto Alegre, a atriz decidiu abrir o coração sobre suas crises de ansiedade, que pioraram nos últimos dias, segundo o relato publicado em seus stories.

"Os últimos dias foram bem difíceis. Fazia tempo que eu não sentia a ansiedade tomar conta de mim de um jeito tão assustador. Os pensamentos em um looping frenético e o corpo sem energia para responder", Mariana deu início ao desabafo escrevendo em uma selfie dentro do avião.

Em seguida, a atriz deu continuidade ao relato e abriu o coração sobre as crises: "A ansiedade faz cada escolha simples parecer uma escolha de vida ou morte, por isso a gente paralisa. A vontade era de não fazer nada nem para mim nem para ninguém. Só sentar e chorar. Chorei bastante", revelou.

Mariana também contou que passou os últimos dias isolada: "Tem horas em que só as boas crises de choro podem ajudar a aliviar a pressão interna. Chegou o dia de deixar o isolamento e embarcar para Porto Alegre. Não vou mentir: Estou cheia de medos. Me sinto frágil física e emocionalmente”.

A atriz concluiu o texto com positividade, e disse que se sente aliviada em compartilhar suas vulnerabilidades: “Mas sinto que falar sobre isso me humaniza e me protege. Estou tirando forças do além, mas tenho fé que essa turnê será curativa para mim também”, finalizou o relato.

Há cerca de uma semana, a atriz também compartilhou que estava com Covid-19 e fez um relato sobre sua saúde física: “Meus próximos dias vão ser assim: quietinha, repousando com a companhia terapêutica do meu enfermeiro felino, caprichando na hidratação e na alimentação, e fazendo tudo o mais que estiver ao meu alcance pra estar recuperada”, contou em seu Instagram.

