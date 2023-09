Mariana Goldfarb reflete sobre melasma e faz desabafo sobre manchas na pele: 'Fica muito marcado'

Mariana Goldfarb jogou a real sobre questão que frequentemente ela é questionada na rede social

Mariana Goldfarb falou sobre melasma, uma hiperpigmentação da pele, decorrente da deposição aumentada de melanina – proteína que garante a coloração da pele e evita os danos da radiação ultravioleta no DNA –, após ser questionada por seguidores se as manchas escuras em seu rosto a incomodavam.

Mariana afastou incômodo com as mais leves, causadas pela exposição ao sol, e relatou como se sentia com as causadas por fatores emocionais. "No meu caso, o melasma que mais me incomoda é o de cunho emocional, que resvala no hormonal e aparece de forma mais forte. Fica muito marcado", explicou nas redes sociais.

A formação das áreas escurecidas no rosto exerce impacto negativo sobre a autoestima e a qualidade de vida das portadoras do transtorno. Mariana avaliou a condição crônica e recidivante, que é mais frequente nas mulheres em fase reprodutiva, entre 20 e 50 anos.

"Esse melasma me incomoda e faz muito tempo que eu não tenho porque ele é ativado pela tristeza e estresse. Nossas emoções interferem diariamente também na saúde da nossa pele. Não sei se vocês se lembram de quando eu tinha muita acne. Era uma questão hormonal, mas de cunho emocional", relatou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana Goldfarb está solteira desde o término do casamento com Cauã Reymond, em meados de abril deste ano. Eles estavam em um relacionamento desde 2016 e se casaram em abril de 2019.

Mariana Goldfarb é depta de uma aparência mais 'natural'

Essa não é a primeira vez que Mariana Goldfarb reflete sobre melasma. A apresentadora já mostrou o rosto sem maquiagem e expôs a sua visão da questão.

"Eu queria com essa mensagem de cara limpa, até mais limpa do que deveria, dizer para vocês que não tem milagre em relação ao melasma, não tem muita coisa que possa ser feita, tem que cuidar, passar protetor solar, isso tudo eu já faço, mas eu já entendi, já aceitei que ele faz parte do meu corpo, faz parte de quem eu sou", declarou.