Mariana Godoy impressiona ao mostrar flexibilidade no yoga: "Chocada"

A jornalista Mariana Godoy mostrou algumas poses no yoga e deixou os fãs impressionados

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 17h57

Mariana Godoy (53) impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 21, ao compartilhar algumas fotos praticando yoga.

Nas imagens publicada no feed do Instagram, a jornalista da Record TV aparece exibindo toda sua flexilidade ao executar algumas poses na sala de casa, e mostrou que estava acompanhada da gatinha de estimação. "Yoga com Zelda", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas ficaram impressionados com toda a flexibilidade de Mariana. "Chocada apenas", disse uma seguidora. "Flexibilidade incrível", observou outra. "Se fizer isso não ando mais", brincou uma internauta. "Condicionamento físico invejável", falou uma fã.

Confira as fotos de Mariana Godoy praticando yoga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Godoy (@marianagodoy)

Homenagem ao pai falecido

Mariana Godoy prestou uma bela homenagem ao pai, Carlos Arthur, que faleceu em 2019. No Instagram, a jornalista compartilhou uma sequência com o pai e relembrou o seu aniversário.

"Em 19 de maio nasceu Carlos Arthur, 80 anos atrás! Ele se foi há 3 anos, perdi meu pai num Dia das Mães. Ele era tão falante, tão animado, mas sempre tímido para tirar fotos. Fica a saudade. Dr. Godoy, prof. Carlos, Carlos Arthur, Carlão, tio Caíco, pai", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!