Maria Lina corre para o hospital durante jogo da seleção brasileira: “Muito tensa”

A influenciadora Maria Lina ficou tensa e não se sentiu bem enquanto assistia o Brasil, cautelosa, correu para o hospital

Nesta sexta-feira, 9, o jogo do Brasil contra a Croácia na Copa do Mundo 2022 foi uma montanha-russa de emoções para os brasileiros. E para Maria Lina (24) não foi diferente.

A influenciadora ficou tão tensa com o jogo, que acabou com derrota para o Brasil, que teve que ir ao hospital. Nos seus stories em seu Instagram, Maria apareceu medindo sua pressão no hospital.

“Gente, senti uma coisa estranha na vista e corri no médico pra ver se não era nada mais já passou”, escreveu a influencer na legenda, tranquilizando os seguidores.

Após o post no hospital, Maria foi explicar o ocorrido para seus fãs: “Já estou em casa de novo. Foi alarme falso. Fiquei muito tensa”. Ela ainda disse: “Eu sou muito cuidadosa com a saúde. Corro para o hospital e não ligo pra mais nada. Mas já estou bem e em casa. Corri para o hospital porque eu sou muito afoita mesmo”.

