Maria Cândida revelou que foi viciada em remédios para emagrecer

A apresentadora Maria Cândida contou sobre o perigo do vício em remédios para emagrecimento e sua experiência

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 12h50

Maria Cândida (51) revelou detalhes sobre ter sido viciada em remédios para emagrecer. A famosa compartilhou em suas redes sociais algumas fotos de biquíni da época em que se tornou dependente de anfetaminas. A apresentadora divulgou o post com a intenção de alertar seus seguidores dos perigos deste tipo de medicamento!

"Já fui viciada em remédio para emagrecer. Sim, já disse aqui. E hoje o #tbt é de um momento que eu estava me sentindo linda, dizia que 'alimentação saudável e exercício físico' me levaram para esse corpo magro que nos era imposto. Na verdade, era remédio para emagrecer, as anfetaminas", contou Maria.

Ela contou também que nos primeiros castings para modelo, quando ainda era adolescente, sempre diziam que ela 'precisava emagrecer 10kg'. "Essa frase entrou na minha mente como obsessão, que me levava a comer mais e mais. Frustrada, conheci mil 'fórmulas mágicas' que resolviam o 'problema' ali."

Segundo ela: "O remédio me causou dependência química, me levou para a compulsão alimentar, afetou meu quadro depressivo, sofri com insônia, ficava com o coração acelerado, já desmaiei, pedi porcentagem importante de músculos, vitaminas e minerais… e tinha o efeito rebote: ergo dava tudo de novo, além de me sentir péssima como pessoa por não ter a força de vontade para seguir sem. Mas entenda: força de vontade eu até tinha, mas meu corpo pedia mais e mais anfetaminas", declarou.

Ela ainda aconselhou seus seguidores a não seguirem este caminho: "Você não precisa respeitar padrões inalcançáveis, pois o custo de uma dieta restritiva é muito alto. Você precisa só amar seu corpo como ele é, e mudar seus hábitos caso queira. Eu sei que, às vezes, preferimos o mais fácil, o mais rápido, mas a conta chega. Se ame hoje, cuide de você, da sua mente, do seu corpo, mas de uma maneira leve, sem pressão. O corpo feminino é um ato político, o corpo feminino é único, cuide do seu!".