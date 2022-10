Marcela Varasquim retorna à Record depois de lutar contra câncer agressivo

Repórter Marcela Varasquim chegou a perder um seio e seus cabelos devido ao tratamento contra o câncer

A repórter do Fala Brasil, programa das manhãs da Record, Marcela Varasquim, vai voltar ao trabalho, depois de oito meses longe das câmeras. A jornalista estava de licença médica, afastada para tratar de um câncer agressivo na mama, depois que descobriu um nódulo no seio direito, em 2021.

Durante entrevista para o Fala Brasil, ela falou sobre o tratamento e a perda de seus seios e seu cabelo. "Eu já fiz muitas matérias sobre o câncer, mas é aquela coisa: O câncer tava lá e eu tava aqui. Era tudo muito distante. Eu nunca imaginei que aquele também seria o meu problema um dia, então foi muito forte quando eu descobri. Eu até fiz uma matéria recentemente sobre a crise da radioterapia no Brasil, e, de repente, eu estava também deitada naquela máquina fazendo radioterapia”, contou.

"Não tem histórico nenhum de câncer na minha família, então eu não imaginava que eu pudesse passar por isso. O médico que me atendeu olhou o laudo, olhou pra mim e falou: 'É câncer'. Essa imagem do médico olhando e falando isso pra mim, nunca mais vou esquecer. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi ‘eu vou viver?’ porque era só isso que eu queria saber”, completou.

Durante os oito meses que esteve de licença médica, a jornalista passou por 16 sessões de quimioterapia e 15 de radioterapia. O tratamento agressivo fez com que Marcela acabasse perdendo os cabelos e um de seus seios.

"É claro que é difícil para uma mulher perder o seio, mas a gente precisa perder algumas coisas pra dar valor mesmo. Foi dolorido, ficou com uma cicatriz grande. Não tenho problema nenhum com a minha cicatriz, ela conta uma história, faz parte de mim. Eu sempre tive muito apoio da minha família, mas é diferente quando você conversa com outra mulher que também esteja passando por isso. É uma rede de apoio diferente, ainda mais porque eu não sabia que era possível ter câncer de mama tão jovem", revelou.

“Eu quero dizer que não tenho vergonha mais nenhuma. Eu me aceito exatamente do jeito que eu sou, não importa se meu cabelo não está do jeito que eu quero hoje, ele faz parte de mim, faz parte da minha história. Eu aceito uma história porque eu amo minha vida. Meu cabelo está crescendo, daqui a pouco vai estar grande já e está tudo bem”, completou.

Veja Marcela Varasquim comemorando o fim de seu tratamento:

Veja a matéria do Fala Brasil com Marcela Varasquim: