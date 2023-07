Maíra Cardi mostra como era seu corpo antes: 'Mudei'

Após mudança drástica no estilo de vida, Maíra Cardi mostra seu corpo de 12 anos atrás; veja antes e depois

A influenciadora Maíra Cardi prega em suas redes sociais um estilo de vida saudável. Dona e coach de um programa de emagrecimento, a ex-BBB chocou ao mostrar como era seu corpo há 12 anos, antes de adotar uma alimentação sem açúcar e uma rotina com exercícios.

De biquíni nos dois cliques, a empresária exibiu a mudança chocante, principalmente na barriga, que atualmente está bem seca. Mas, a diferença não ficou apenas visualmente, Maíra Cardi relembrou que se curou de um câncer, doença que a fez mudar para sempre seus hábitos.

"O melhor eu guardei pro final", escreveu ela na legenda ao compartilhar os cards falando 10 conselhos para quem também deseja transformas seu corpo. Maíra Cardi então escreveu os passos que considera importante para a mudança.

Nos comentários da publicação, os internautas aplaudiram a ex-BBB. "Ela é tão necessária, pena que nessa internet só tem Juízes… Só sabem criticar", opinaram. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda recentemente, Maíra Cardi revelou que odiava academia e comida saudável. Na época, ela se queixava de flacidez e celulites, acreditando que era algo genético. Até que descobriu um câncer na tireoide, o que a fez estudar e mudar.

Casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é anulado

O casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar foi anulado. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a união dos ex-BBBs foi considerada nula. O casal havia realizado o casamento em 2 de dezembro de 2017.

Noiva de Thiago Nigro, o Primo Rico, a empresária conseguiu ter a união desconstituída. O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma ação em face do ex-casal buscando desafazer o casamento. Ele foi precedido de habilitação, contudo, na época, a coach fitness ainda estaria casada com Egil Greto Guarize, com quem teve o matrimônio em setembro de 2014, na Flórida, nos EUA.

Diante da situação, Maíra Cardi alegou que nunca teve ciência de que o casamento com Egil era válido, por desconhecer seu reconhecimento em território nacional. O divórcio com este ocorreu antes da ação proposta.

Segundo Fábia, o caso não precisou de muitas provas, porque o assunto podia ser resolvido usando documentos disponíveis. E ele chegou ao fim nesta terça-feira, 11, ao considerar o casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar nulo. Dessa maneira, a influenciadora está livre para se casar novamente como já está planejando uma grande festa para selar a união com Thiago Nigro em agosto deste ano.