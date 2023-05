Maíra Cardi explica texto sobre não conseguir mais andar para "deixar lado masculino"

Coach Maíra Cardi afirma que sofreu problema na coluna por uma questão psicológica do noivado com Thiago Nigro

A coach Maíra Cardi (39) falou sobre seu estado de saúde após ter fortes dores na coluna e ter que usar cadeira de rodas. Ela polemizou ao dizer que "o lado masculino teve que sair para que ele [Thiago Nigro(32)] pudesse entrar".

Ela começou afirmando que a primeira vez que teve uma crise forte de coluna foi quando ainda morava na Califórnia, Estados Unidos, e não conseguia mais mexer as pernas. Nessa época, ela conta que tomava a quantidade de morfina que "um soldado usava quando perdia a perna" e mesmo assim ainda sentia dor.

Ela, então, realizou uma cirurgia de emergência. Depois do procedimento, passou seis meses de cama e contou que se recuperou rápido porque era amiga da família de Anderson Silva e foi tratada pelo fisioterapeuta dele.

Pulando a história para a atualidade, ela explicou algo que muitos criticaram: o fato dela estar de salto alto nas fotos de cadeira de rodas nas fo. "O salto. Apesar de eu não estar andando, o salto tá ali de fantasia, de bonitinho. Eu não tava andando, porém, por incrível que pareça, quando eu tô em crise, o único jeito que eu consigo é andar de salto", disse, explicando que pelo nervo estar encurtado, ela anda corcunda se estiver de sapato baixo e com o alto faz menos esforço para ficar na postura.

Ela então abordou o texto que publicou sobre a dor na coluna ter a ver com ter que deixar a parte masculina de lado."Nem todo mundo entendeu o texto porque é muito profundo (...) O meu médico estuda medicina germânica, que também aprofunda a parte emocional e psicológica. A gente aprofundou nessa minha dor, para que lado é, para onde me leva e o que quer dizer e chegamos a conclusão que ela tem 100% a ver com o meu relacionamento. Meu lado masculino sempre foi muito forte, sempre gostei de ser meu próprio velho rico da lancha", disse ela, explicando que ela teve que abrir mão do poder que tinha de uma forma física também.

"Sem armaduras me descobri fraca, machucada e sem poder andar, afinal, meu personagem não me sustenta mais. Vamos descobrir juntos quem fica?", escreveu ela na publicação da última quinta-feira, 25.

