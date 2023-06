Madonna recebe alta hospitalar após infecção

Madonna já voltou para a sua casa após ser internada às pressas, diz site

A cantora Madonna já recebeu alta hospitalar após ser internada com infecção bacteriana grave. De acordo com o site da revista People, uma fonte informou que ela vai continuar com a recuperação em sua casa. “Ela está de volta em sua casa e se sentindo melhor”, informou.

A internação de Madonna foi revelada na última quarta-feira, 28, quando o empresário dela, Guy Oseary, informou que ela foi hospitalizada no final de semana com quadro de infecção e precisou ir para a UTI.

“No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave que a levou a uma internação de vários dias na UTI. Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa. Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê”, informou ele.

Madonna é mãe de seis filhos: Lourdes, de 26 anos, Rocco, de 22 anos, David, de 17 anos, Mercy, de 17 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 10 anos.

Família de Madonna teve medo que ela pudesse morrer

Uma pessoa da família de Madonna conversou com o site Daily Mail e revelou o susto de todos com a internação da cantora. Ela foi encontrada desacordada em seu apartamento e levada ao hospital. A artista ficou na UTI e foi entubada. “Nos últimos dias, ninguém sabia realmente em que direção isso iria virar, e sua família estava se preparando para o pior. É por isso que foi mantido em segredo desde sábado. Todos acreditavam que poderíamos perdê-la e essa tem sido a realidade da situação”, disse a fonte.

A fonte ainda informou que Madonna passou a prestar mais atenção em sua saúde depois de ser internada. “Isso realmente a acordou. Ela não tem vivido uma vida tão saudável quanto deveria para sua idade e tem se desgastado nos últimos meses. Ela acha que ainda é jovem, quando, na verdade, não é. Ela também acredita que é invencível”, declarou. Nos últimos tempos, ela estava se dedicando à preparação para a nova turnê e tinha ensaios seis dias por semana.

“Tudo, incluindo a turnê, está ficando em segundo plano agora e ninguém tem permissão para mencionar qualquer coisa relacionada ao trabalho perto dela porque ela vai perder a cabeça. Ela colocará a carreira e a fama antes da saúde até o dia que ela morrer”, disse o parente ao Daily Mail.