Luisa Sonza faz desabafo: 'Tem dias que é simplesmente insuportável viver'

Luisa Sonza preocupa os fãs ao falar sobre depressão em nova mensagem nas redes sociais

A cantora Luisa Sonza (24) fez um desabafo nas redes sociais neste sábado, 17, ao falar sobre depressão em uma nova mensagem. A artista abriu o coração ao dividir o seu sentimento neste momento de sua vida, mas já garantiu que não aconteceu nada demais. “Tem dias que é simplesmente insuportável viver”, afirmou ela em um post no Twitter .

Em outro post, ela comentou que não precisa ter um motivo para se sentir depressiva. “Não, gente. Não precisa algo ter acontecido para um depressivo odiar viver ou sofrer por estar vivo. A vida dele, inclusive, em teoria, até pode estar perfeita”, declarou.

Nos comentários do post da cantora, o rapper Xamã (33) fez questão de apoiar a amiga e deixou um recado especial. “Quem sente mais se expressa melhor, Luisa... Forte sempre, vamooo”, escreveu ele. Vale lembrar que os dois são parceiros na música e vão lançar um feat em breve.

Recentemente, Luisa Sonza contou que faz terapia e yoga em prol de sua saúde mental. "Hoje em dia eu estou muito mais tranquila e segura de mim mesma. Não dependo tanto da aprovação dos outros e dependo mais de mim mesma, meu bem-estar, o que eu acredito, do que eu quero pra mim", afirmou em entrevista na revista Quem.

