Ludmillah Anjos reaparece na TV após uma semana internada no hospital

Atriz de 'Encantado's', Ludmillah Anjos sofreu um grave acidente de carro na semana passada e revela quando deverá receber alta hospitalar

A atriz Ludmillah Anjos segue internada em um hospital após sofrer um grave acidente de carro em Brasília na semana passada. Nesta terça-feira, 25, ela reapareceu na TV ao gravar um vídeo para o programa Encontro para mostrar que está bem.

Nas imagens, ela apareceu sorridente no quarto do hospital e contou que está se recuperando dos ferimentos do acidente. “Estou aqui para dar um beijo em cada um vocês e falar que estou aqui no hospital me recuperando por causa das lesões do acidente, mas cheia deamorno coração. Quero agradecer pelas orações de todos os meus amigos, familiares, fãs, pessoasque me querem bem. Já já estou de volta”, disse ela.

Então, o programa ainda revelou que Ludmillah deverá receber alta hospitalar ainda nesta terça-feira, 25, até o final do dia.

O acidente de carro aconteceu no dia 17 de julho durante a gravação de um filme em Brasília. O veículo perdeu o controle e bateu em um poste. Os bombeiros foram chamados para retirarem os ocupantes do veículo e levá-los ao hospital. De acordo com o site Gshow, o Corpo de Bombeiros informou que os ocupantes do veículos ficaram presos nas ferragens e foram resgatados.

No dia, o site G1 informou que Ludmillah Anjos sofreu fraturas nas costelas e sangramento interno na cabeça e no fígado. Nas redes sociais, a equipe dela confirmou o acidente e a internação da atriz.

"A Ludmillah estava gravando um filme em Brasília e, de fato, sofreu um acidente que, graças a Deus, aparentemente, não passou de um grande susto. Ela está em Brasília ainda em observação e se recuperando com acompanhamento médico, e nós esperamos que logo logo esteja de volta fazendo o que mais ama e sendo feliz junto de todos nós!", informaram, e completaram: "Agradecemos por todo carinho e pedimos para que continuem orando pela rápida recuperação da nossa mainha".