Luciana Gimenez exibe cicatrizes um mês após grave acidente na neve

Um mês após o grave acidente enquanto esquiava nos EUA, apresentadora Luciana Gimenez mostra como estão suas pernas e raio-x das fraturas

A apresentadora Luciana Gimenez (53) usou as redes sociais para mostrar como estão suas pernas um mês após o acidente que sofreu durante ski nos Estados Unidos.

Na segunda-feira, 06, a artista compartilhou registros exibindo as cicatrizes nas pernas por conta da queda que sofreu enquanto esquiava em Aspen durante férias com os herdeiros há um mês. Ela fraturou a perna em quatro lugares diferentes e ainda está se recuperando do acidente, usando muletas para se locomover.

A famosa brincou: "Isso caiu bem no Carnaval. Estava preparada, ia pular o Carnaval de Salvador com o namorado [Renato Breia], depois iria par ao Rio. A vida acontece quando você planeja."

Em papo com os fãs nos stories do Instagram, a apresentadora também falou das lições que aprendeu com o acidente. "Apesar de tudo que passei, tirei de dentro do meu coração uma gratidão pelo aprendizado. A gente tem que ser grato. Poderia ter sido pior. Imagina se eu tivesse rompido os ligamentos do joelho? Também poderia ter machucado a mão, e não poderia andar de muletas. Tenho que ser grata, tirar proveito dessa situação e me tornar um ser humano equilibrado, com mais paciência", concluiu.

Luciana ainda mostrou o raio-x das fraturas na perna e agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que tem recebido dos fãs na web.

Confira as cicatrizes de Luciana Gimenez:

De pijama, Luciana Gimenez posa para fotos e mostra pernas operadas

Recentemente, Luciana Gimenez surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos esbanjando alegria enquanto se recupera de lesões na perna devido a um acidente de ski.

A apresentadora surgiu sentada em uma poltrona com uma das pernas estendidas e vestindo um pijama rosa com corações estampados. “Você já tirou uns minutinhos para arrancar um sorriso gostoso de alguém? Se eu fosse você, tentaria! Você vai mudar o dia de duas pessoas: quem você fizer sorrir e o seu. Vamos fazer a diferença”, escreveu a mãe de Lucas Jagger e Lorenzo na legenda da postagem.

Nos comentários, a cantora Roberta Miranda comentou sobre a recuperação de Luciana: “Tá linda, já saiu dessa... você é guerreira”.

