Luciana Gimenez dá voltinha em Nova Iorque de cadeira de rodas após acidente: 'Desafios'

Luciana Gimenez precisou de cirurgia de emergência por conta de fratura na perna durante férias com os filhos e já viajou para Nova York durante a recuperação

Luciana Gimenez (53) começou 2023 de modo inesperado. A apresentadora sofreu um grave acidente de esqui nos Estados Unidos e precisou passar por uma cirurgia, já que fraturou uma das pernas. A apresentadora está em Nova York, nos Estados Unidos, e tentou dar um passeio de cadeira de rodas pelas ruas de lá e documentou tudo em em série stories no Instagram.

“Hoje é o sétimo dia da minha cirurgia… eu vou tentar sair de cadeira de rodas, eu to com esse andador mas obviamente é impossível, eu vou sair pra tentar pegar um pouco de sol e pra mostrar pra vocês como que eu estou”, comecou a apresentadora.

No próximo story, ela já estava sentada na cadeira de rodas quando desabafou: “Desafios… desafios da vida que a gente aprende. Eu que nunca quis sentar em uma cadeira de roda, aqui estou eu. Demorei uma meia hora para conseguir colocar uma roupa, me adaptar, a cadeira de roda ela é muito curta para a minha perna então meu pé ta para fora, ta latejando mas eu falei para os meus filhos, para karen que tá aqui comigo, pro renato que eu vou sair na rua hoje que tá sol.”

“Eu tenho que me esforçar, a gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. No caso, no meu mundo né. Eu tenho que reagir já deu de ficar no meu quarto me lamentando. Vou sair nem que sejam 15 minutinhos, vocês me aguardem com essa cadeira de rodas”, finalizou Luciana

Depois, ela compartilhou um vídeo dela pelas ruas de Nova Iorque e falou que cada buraquinho na calçada é uma dor absurda. Luciana Gimenez ainda explicou que não tem previsão de volta ao Brasil por conta do voo longo e a possibilidade de desenvolver uma trombose. Ela, inclusive, está tomando injeções na barriga para evitar a possibilidade.

luciana mostra a perna durante passeio em NY