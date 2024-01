Luana Piovani relata ansiedade antes de realizar cirurgia: 'Recauchutagem'

De passagem no Brasil, a atriz Luana Piovani contou ao público que passará por uma cirurgia ainda na manhã desta terça-feira, 23, em São Paulo

A atriz e apresentadora Luana Piovani está de passagem no Brasil, mais especificamente em São Paulo, para realizar uma cirurgia no joelho. Na manhã desta terça-feira, 23, sem muitos detalhes, ela falou sobre o procedimento e a ansiedade para entrar no centro cirúrgico.

Através de seu Instagram oficial, a loira surgiu no hospital momentos antes da cirurgia para conversar com os seguidores. "Já de camisolinha, no hospitalzinho, já de pulseirinha", relatou. Na sequência, Luana ainda brincou sobre se gravar desarrumada para milhões de pessoas. "Melhor eu ficar sem me olhar no espelho nos próximos cinco dias", disse.

E completou: "Terça-feira de recauchutagem". Durante a sequência de vídeos, a ex-esposa do surfista Pedro Scooby revelou que o ambiente chique do hospital é bastante semelhante a um hotel, o que a deixa com vontade de pedir um banquete e tomar banho de banheira.

Luana Piovani massacra namoro de Wanessa e Dado Dolabella

Nesta quinta-feira, 11, Luana Piovani causou ao usar suas redes sociais para opinar sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A atriz relembrou seu conturbado namoro com o ator, incluindo a denúncia de agressão. Além disso, criticou os elogios do público às declarações da cantora, que exalta o namorado durante seu confinamento no BBB 24.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Luana lembrou que também se viu envolvida no reality show durante a participação de seu ex-marido, Pedro Scooby. Por isso, ela acha preocupante o confinamento da cantora: "Essa coisa do casal fofo... ela está lá e está levando o namorado dela, que é um agressor", iniciou.

"Não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele. A gente chama quem comete crime de criminos", Luana relembrou sua denúncia contra o ator nos anos 2000. A atriz ainda fez questão de evidenciar que não tem nada contra a cantora, a questão é o seu relacionamento.

Luana Piovani viveu relacionamento conturbado

Para quem não se lembra, Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. O artista, inclusive, chegou a ser condenado pela Lei Maria da Penha por agredir fisicamente a então namorada e sua camareira. Apesar da condenação do ex-namorado, a atriz já declarou anteriormente que não recebeu apoio e enfrentou uma onda de críticas por denunciar as agressões.

"Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido", Luana desabafou em participação ao podcast Acessíveis Cast, em maio do ano passado.