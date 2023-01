Lisa Marie Presley, filha de Elvis e ex-esposa de Michael Jackson, sofre parada cardíaca

Segundo imprensa norte-americana, filha de Elvis, Lisa Marie Presley teve de ser levada às pressas para hospital

A modelo Lisa Marie Presley (54), filha do icônico cantor Elvis Presley e ex-esposa do Rei do Pop Michael Jackson, teve que ser levada às pressas para o hospital após uma possível parada cardíaca. Segundo a imprensa americana, os paramédicos responderam um chamado em sua casa.

Pessoas ligadas à modelo contaram detalhes do acontecido ao site de fofocas norte-americano TMZ. “Os paramédicos realizaram RCP na quinta-feira em sua casa em Calabasas antes de correrem para um hospital. Também nos disseram que eles conseguiram recuperar um pulso antes que ela fosse transportada”, disse a fonte.

Ainda não foi divulgado qual o estado de saúde atual da famosa, mas ainda de acordo com o TMZ, a filha do Rei do Rock está no hospital sendo tratada. O site ainda relatou que um tratamento de epinefrina foi aplicado na modelo.

Lisa Marie Presley esteve presente no Golden Globe Awards, na última terça-feira, 10, em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela e sua mãe foram para acompanhar Austin Butler receber o prêmio por interpretar seu pai, Elvis, nas telonas. Ela tem 54 anos e três filhos.