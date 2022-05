Lilian Ribeiro, jornalista da GloboNews, celebra o fim da radioterapia: ''Esse dia chegou!''

Com vídeo emocionante, a jornalista Lilian Ribeiro comemorou o fim do tratamento contra o câncer de mama

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 14h51

A âncora da GloboNews, Lilian Ribeiro (37), usou as suas redes sociais para comemorar o fim da radioterapia, tratamento contra o câncer de mama!

No perfil do Instagram, a jornalista compartilhou um vídeo emocionante celebrando o momento tão esperado e recebeu uma chuva de carinho dos seguidores.

"ACABOU! 25a sessão de radioterapia! Sete meses de tratamento e esse dia chegou! Obrigada a Deus, família, amigos e a tantos que eu nem conheço, mas pediram por mim nesse tempo. Muito obrigada! Ps.: Tathi, essa tb é por vc! Te amo pra sempre!", escreveu ela na legenda da publicação.

E claro que a notícia maravilhosa também foi extremamente comemorada na bancada do Em Pauta pelo apresentador Marcelo Cosme, que não deixou de anunciar para o público o fim do tratamento. "A melhor notícia dos últimos sete meses! A nossa Lilian cheia de saúde, nós estamos muito felizes e esperamos você aqui. Viva Lilian", declarou ele ao vivo.

Lilian então fez uma nova publicação para relembrar o dia em que recebeu o diagnóstico e foi para a casa do amigo. "No dia 23 de setembro de 2021, a minha vida mudou pra sempre. Foi quando, após uma mamografia, ouvi da @dracristinabarbosa que existiam dois “nódulos suspeitos” no meu corpo. Nesse dia, ainda desnorteados, meu marido e eu fomos pra casa do @mcosme . Lembro dele tentando me fazer rir, servindo café e pão de queijo, como faz um bom amigo. Eu não consegui sorrir, mas jamais esquecerei o carinho dele naquela manhã. Depois, foi no “Em Pauta”, cobrindo uma folga do Marcelo, que eu dividi com um país inteiro a minha dor e a vontade de seguir vivendo. Hoje, no mesmo Em Pauta, meu amigo pôde anunciar a notícia mais importante da minha vida. Há quem acredite em coincidência. Eu acredito no amor!", disse ela.

CONFIRA A CELEBRAÇÃO DE LILIAN RIBEIRO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lilian Ribeiro (@lilianribeiroof)