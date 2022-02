Léo Santana esbanja boa forma ao exibir seus músculos na academia: ''Lindo!''

Léo Santana arrancou elogios da web ao exibir seus músculos durante treino na academia

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 14h04

Nesta terça-feira, 16, Léo Santana (33) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar sua boa forma enquanto fazia um treino na academia.

O cantor publicou um clique onde ele aparece sentado em um aparelho, em frente ao espelho, enquanto exibia seus músculos do braço, cheio de tatuagens.

Na legenda, ele escreveu apenas: "Alguém aqui faz dieta?"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindo!", disse um. "Gigante guerreiro!", escreveu outro. "O pai tá on!", falou um terceiro.

Um papai apaixonado pela família!

Recentemente, Léo encantou ao exibir um momento carinhoso que viveu ao lado da esposa, Lore Improta (27) e da filha, Liz(4 meses).

"Liz: Vai mamãe, beija papai logo. Uma semana leve e abençoada pra todos!", escreveu ele na ocasião.

Confira o clique de Léo Santana esbanjando boa forma na academia: