Lauana Prado cancela show após diagnóstico de doença

Lauana Prado cancelou o show que faria no rodeio de Orlândia, no interior de São Paulo, após passar mal e ser diagnosticada com doença

Nesta segunda-feira, 8, Lauana Prado faria um show no rodeio de Orlândia, no interior de São Paulo, porém a apresentação precisou ser cancelada. Em sua conta no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo e explicou o ocorrido.

"De uns dias para cá nossa equipe foi acometida por uma gastroenterite aguda. Na madrugada de ontem para hoje me senti muito mal e tive alguns sintomas que, após passar pelo hospital, entendi que se trata da mesma virose", disse ela, que apresentou sintomas como vômito e diarreia.

A artista também fez questão de tranquilizar os fãs e contou que já está medicada e melhorando. A assessoria de Lauana ainda revelou que ela já está confirmada na edição do ano que vem do rodeio.

"Comunicamos que a cantora Lauana Prado, que seria uma das atrações anunciadas nesta noite no Orlândia Rodeo Music, teve um mal estar e foi diagnosticada com gastroenterite aguda. Para que a artista possa se recuperar seguindo as recomendações médicas, o show de hoje está cancelado. A equipe já se encontrava toda no local. A nova atração será Rionegro & Solimões. Lauana Prado agradece a compreensão e o carinho de todos, e de antemão deixa confirmada sua presença na edição de 2025", dizia o comunicado.

O que é gastroenterite aguda

A gastroenterite aguda é uma inflamação no estômago e nos intestinos. A doença é causada por vírus ou bactériquea e, em geral, é mais grave em bebês e crianças pequenas, porque faz com que eles percam muito líquido, causando desidratação.

Os sintomas incluem diarreia, náuseas e/ou vômito, dor abdominal, febre, falta de apetite, cansaço, desidratação, perda de peso e mal estar geral. O diagnóstico, geralmente, é feito por meio de exames e o tratamento inclui repouso e ingestão adequada de líquidos. Nos casos mais graves, remédios podem ajudar a controlar os sintomas.