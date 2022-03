DAY OFF!

A atriz foi fotografada praticando beach tennis e futevôlei na praia da Barra da Tijuca

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 12h47

Toda fitness! Nesta quinta-feira, 31, a atriz Larissa Manoela (21) foi fotografada curtindo a manhã ensolarada no Rio de Janeiro.

Na Barra da Tijuca, Larissa Manoela aproveitou para treinar beach tennis e futevôlei, esportes que ela já demonstrou amar.

Nos cliques, Larissa apareceu de biquíni ao lado da amiga Vitoria Bohn, e dando tudo de si ao praticar beach tennis.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e cantora compartilhou os cliques do dia especial 'em off', como diz ela e foi recebida por uma chuva de elogios de seus seguidores: "Linda demais", escreveu um. "Você merece esse descanso", disse outro.

Larissa Manoela treina beach tennis em praia no Rio de Janeiro:

