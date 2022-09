Larissa Manoela revela que descobriu problema de saúde: 'Não é fácil ser mulher'

Larissa Manoela desabafa após receber os resultados de exame de ultrassom

A atriz Larissa Manoela (21) desabafou com os fãs sobre os resultados do seu exame de ultrassom que fez nesta semana. Ela contou que foi diagnosticada com ovário policístico após já ter recebido a notícia de que tem endometriose.

Assim, a musa apareceu na web para desabafar sobre a situação. “Ontem, através de um ultrassom detalhado, eu descobri que, além de endometriose, eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher”, disse ela.

E completou: “O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas estou certa de que vou encontrar o melhor tratamento para ambas as doenças”.

Larissa Manoela está de férias da TV desde que atuou na novela Além da Ilusão, da Globo.

Mesversário de namoro de André Luiz Frambach e Larissa Manoela

Há poucos dias, André Luiz Frambach e Larissa Manoela completaram 2 meses de namoro e comemoraram com troca de declarações nas redes sociais.

"Nosso dia 17, aliás qual dia que não é o nosso, qual o dia que a gente não festeja nosso amor, nossa união, nosso companheirismo, qual dia que a gente não se conquista, qual dia que a gente não se seduz e não se declara?", disse ele, e continuou: "Não existe esse dia. Então todos os dias são nossos, e vai continuar sendo assim pro resto da vida. A beleza está sempre nos mínimos detalhes, atitudes, desejos, sonhos. Eu te amo amor da/pra minha vida, minha alma gêmea, nossa família…".

E quem não deixou de celebrar a data especial também foi Larissa Manoela. Na postagem, ela recordou várias fotos ao lado do amado no elevador: "2 meses e uma coleção de fotos no elevador! Sou fã da nossa relação e de todo nosso amor! De todos os momentos que vivemos o meu favorito é aquele que eu me encontro em você. Subindo a descendo todos os andares, caminhando por todos os lugares…pra vida toda. Eu & Você", escreveu ela.