Larissa Manoela faz TBT topless para apoiar campanha do Outubro Rosa

Atriz Larissa Manoela aparece cobrindo os seios para conscientização contra o câncer

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 20h05

Nesta quinta-feira, 20, a atriz Larissa Manoela (21) aproveitou o dia de TBT em suas redes sociais para publicar uma foto onde aparece com cabelão que não tem mais. No clique, ela aparece fazendo topless, segurando os seios com a mão, como uma forma de conscientização no combate ao câncer no Outubro Rosa.

“#tbt do cabelão e um alerta pro 'Outubro Rosa' que é o mês da prevenção. Durante esse mês a campanha de conscientização tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero”, começou, na legenda da sua publicação no Instagram.

“Por isso meninas & mulheres, façam seus exames e acompanhamento médico, discutam sobre o assunto, apoiem umas às outras, nós estamos juntas! Cuidem-se! #OutubroRosa”, concluiu Larissa.

Nos comentários, amigos e seguidores elogiaram tanto a beleza da atriz, quanto a iniciativa que ela tomou. “Te amo meu amor! Você é inspiração para esse mundo e para o universo! Te admiro demais meu sorvetinho!”, escreveu o namorado da atriz, André Luiz Frambach.

Veja a publicação de Larissa Manoela sobre o Outubro Rosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

