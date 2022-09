Larissa Manoela dá detalhes sobre a descoberta de problema de saúde

Larissa Manoela relembra sintomas que a fizeram investigar problema de saúde e receber diagnóstico

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 10h10

A atriz Larissa Manoela (21) gravou um vídeo nas redes sociais para contar sobre a notícia de que foi diagnosticada com endometriose e ovário policístico. Ela revelou os problemas de saúde nesta semana após fazer um ultrassom detalhado e contou que teve alguns sintomas que a levaram a procurar um médico. Agora, ela disse que quer usar o seu exemplo para alertar as fãs sobre a questão.

Larissa contou sobre a repercussão do seu diagnístico. "Hoje pela manhã eu fiz um tweet, expondo algo muito íntimo e muito pessoal, e para a minha surpresa, isso tomou uma proporção muito grande. Recebi uma porção de mensagens de apoio e carinho. Há 1 ano e sete meses, fui diagnosticada com endometriose, que é uma doença autoimune, inflamatória e que acomete uma a cada dez mulheres. Sempre fiz acompanhamento médico, sempre fui muito atenta com a minha saúde. Até então, a minha ginecologista pediu para eu fazer uma bateria de exames e fiz esse exame, até porque o meu histórico, desde quando eu menstruei, tinha um fluxo muito alto e sempre tive muita cólica", revelou.

Então, ela contou como foram os sintomas que despertaram o seu alerta. "Conversando com as minhas amigas, entendi que minha cólica era diferente da delas. Eu tinha muitas dores, em um nível que parecia que tinha um dinossauro comendo o meu útero. Cheguei a cancelar gravações, ter desmaios. Comecei a entender que tudo fazia sentido, meu corpo estava dando sinais. Após seis meses desde a minha última consulta, e um ultrassom detalhado, veio também o diagnóstico de ovário policístico [...] Eu senti que eu precisava tomar uma outra decisão de buscar saber o que estava se passando no meu corpo. Sei que tem milhares de meninas que me acompanham, muitas que me seguem, então por que não usar essa minha influência para ajudar essas mulheres?", declarou.

Então, ela contou sobre a decisão de tornar o diagnóstico público. "Passei com especialistas em endometriose, todos muito profissionais. Tornei público o meu diagnóstico, a minha escolha de compartilhar isso com outras mulheres é de inspirá-las a buscar ajuda. Quero incentivar vocês a fazerem suas consultas ao ginecologista, conversem com suas amigas, com seus pais. Me senti na obrigação de vir aqui esclarecer como eu estou e torço que após esse meu relato muitas mulheres passem a tomar conhecimento sobre essas duas doenças que eu também estou aprendendo a conhecer. Se eu ajudar uma mulher, eu já vou estar muito feliz. Sigo fazendo meu acompanhamento com especialistas", declarou.

Para finalizar, ela contou que quer ser um exemplo para suas fãs. "Muita luz para todas as mulheres que me seguem. Passe essa mensagem para quem você conhece, para gente ampliar cada vez mais o nosso campo de visão, a nossa audição e o nosso conhecimento sobre essas duas doenças. Estou muito feliz de ter me sentido segura de falar sobre isso, e principalmente, de receber ajuda e relatos de gente que assim como eu, é portadora de endometriose e ovário policístico", declarou.

Confira o vídeo de Larissa Manoela com seu relato sobre o diagnóstico: