Karoline Lima revela vontade de reduzir tamanho de seus seios

Influenciadora Karoline Lima, nova Rainha da Farofa da Gkay, diz que tem planos de diminuir seios

A modelo e influenciadora Karoline Lima (26) revelou algo inusitado para seus seguidores! Quando questionada em suas redes sociais como faz para lidar com o tamanho de seus seios, ela contou que tem planos de reduzi-los.

“Infelizmente eu não tenho como tirar e decidir ‘não quero lidar’. A gente tem que conviver com ela. Mas está tudo sob controle, vou tirar essas tetas”, respondeu a ex-namorada de Éder Militão e mamãe de Cecília.

Apontados como avantajados por muitos usuários de seu Instagram, recentemente em uma publicação de Karoline, alguns comentaram sobre como a peça de roupa que ela usava estaria fazendo esforço para dar conta de seus seios. “Eita, que alcinha guerreira”, brincou uma seguidora.

Karoline Lima beija muito na Farofa da Gkay

Ex-namorada do jogador de futebol Éder Militão, a influenciadora digital Karoline Lima aproveitou bastante a Farofa da Gkay. Na primeira noite do evento, ela passou o rodo e beijou várias pessoas durante o evento. A estrela foi vista trocando beijos com John Vlogs, Nilson Neto, Julia Pazzuoli e o ex-BBB Rodrigo Mussi. Solteiríssima, ela não se importou em ser fotografada nos momentos de carinho na madrugada agitada.