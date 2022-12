Juliette Freire relembra quando Anitta contou sobre doença

Amiga da cantora Anitta, a ex-BBB Juliette Freire revela o que elas fizeram quando a artista contou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr

A cantora e ex-BBB Juliette Freire relembrou o apoio que deu para a cantora Anitta quando ela contou que foi diagnosticada com com o vírus Epstein-Barr. Em entrevista ao Jornal Extra, Juliette revelou que conversou com a amiga em uma das vindas dela ao Brasil – já que ficou uma temporada nos Estados Unidos – e elas passaram um momento especial juntas.

“Quando Anitta descobriu e me contou, a gente passou uns dias meditando, na natureza, quando ela veio pra cá (pro Rio). Quando ela pensou em se internar, a gente se falou toda hora. Mas ela está super bem, se cuidando, super leve. Está muito mais feliz”, disse ela ao jornal.

Então, Juliette ainda completou: “Eu acho que tudo tem um propósito, sabe? Acredito muito nisso. E esse propósito, com certeza, foi pra melhor”.

Vale lembrar que as duas se tornaram amigas após Juliette vencer o BBB 21. Na época, Anitta emprestou a sua casa no Rio de Janeiro para Juliette viver com sua família nos primeiros meses de fama após o reality show.

Anitta conta sobre o diagnóstico

Há poucas semanas, Anitta revelou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr e já fez o tratamento. Ela fez a revelação durante o evento de lançamento do documentário ‘Eu’, da atriz Ludmila Dayer. Ela é produtora no projeto e contou que descobriu o vírus ao ouvir o caso da amiga, que descobriu a esclerose múltipla há pouco tempo.

Anitta contou que fez os mesmos exames que Ludmila e recebeu a notícia de que tinha o vírus. “Quando chegaram os resultados eu estava com o mesmo vírus que a Ludmila, em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou”, disse ela, segundo o site Marie Clarie.

“Tive uma notícia terrível e grudei nela. Se hoje eu estou aqui com vocês falando, caminhando, respirando é por conta do quanto ela me ajudou”, disse ela, que conseguiu parar o vírus no início.