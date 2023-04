Jornalista Márcia Piovesan está internada após perder a mãe

Equipe de Márcia Piovesan atualiza sobre o estado de saúde dela após internação em decorrência da tristeza de perder a mãe: 'A perda nunca é fácil'

A jornalista Márcia Piovesan, que também é colunista do programa A Tarde É Sua, da RedeTV, está internada em um hospital de São Paulo após sofrer com a morte de sua mãe, Helenice Piovesan, em 10 de janeiro de 2023, vítima de um AVC. Ela desenvolveu uma doença autoimune e está em tratamento e sob cuidados médicos.

Em comunicado oficial, a equipe do Grupo Calone, responsável pela gestão da carreira da jornalista, informou que ela está lidando com os sentimentos de enfrentar uma sequência de perdas em sua vida. "O Grupo CALONE, responsável pela gestão da Márcia Piovesan, informa que desde o dia 31/01 a jornalista está internada sob cuidados médicos, sendo monitorada por especialistas para tratar problemas de saúde recorrentes a perda da mãe Helenice Piovesan que faleceu no dia 10/01/23 vítima de um AVC", informaram.

Marcelo Calone ainda falou sobre o estado da jornalista. “Durante anos, a Marcinha cuidou da mãe, se dedicando como filha, não deixando de ser esposa, mãe e grande profissional, a perda nunca é fácil e nos últimos tempos a Márcia vem provando destes sentimentos com a partida da cunhada, sogro, seu fiel escudeiro Trovão(pet) e sua amada mãe. Estamos em oração para Deus restituir a saúde da nossa amiga. Por isso pedimos orações e energia positiva de todos que a amam, para que Márcia Piovesan volte a fazer suas atividades com seu carisma, alegria e profissionalismo, participando de programas e informando a todos sobre o mundo dos famosos”, disse ele.

A apresentadora Sonia Abrão, que trabalha com Piovesan na TV, também falou sobre o estado de saúde da amiga e informou que ela está na UTI. "MÁRCIA PIOVESAN NA UTI. A querida jornalista está hospitalizada por conta de uma doença autoimune, de fundo emocional, provocada pelo choque da morte de sua mãe, em janeiro! Na UTI e sedada, será submetida a novos exames, hoje, mas os médicos já adiantaram que nessa semana deverá ter condições de ser transferida para o quarto. A RODA DA FOFOCA segue sem ela desde a última sexta-feira, quando foi internada. Se Deus quiser, ainda este mês, estará de volta pra casa e para o A TARDE É SUA! Tá fazendo a maior falta! Vem logo, Marcinha, companheira de tantas batalhas nesses mil anos de amizade!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Márcia Piovesan (@portalmarciapiovesan)