Jojo Todynho revela resultado de lipo de papada: ‘Melhorou’

Cantora Jojo Todynho decidiu retirar excesso da região do rosto e mostra resultado da drenagem

Na manhã deste sábado, 4, a cantora e influenciadora Jojo Todynho (25) mostrou o resultado da lipo de papada que realizou. O procedimento, que é feito na região abaixo do queixo, onde há um acúmulo de gordura, deixou a famosa bastante satisfeita depois de uma sessão de drenagem.

“Acabei de fazer minha drenagem. Drenei já a papada. Ainda está inchadinha mas já melhorou muito, gente. Depois o Dr. Vitor vai mostrar o antes e depois. Outra parada”, disse a cantora, em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

O procedimento foi realizado na terça-feira, 31. Durante esse tempo, a cantora precisou ficar com uma fita enrolada ao redor de sua cabeça. “É bebê, vocês aguardem! Meu dentro já está pronto, meu dente novo. Fiz a papada, estou 'tchutchucs', 'Ah o que que você é?'. Lutadora de sumô, é isso, tá pensando o quê?”, afirmou a famosa, à época.

Jojo Todynho arrasa em foto de biquíni

Jojo Todynho aproveitou o dia ensolarado do Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em sua casa, e exibiu seu corpaço ao surgir usando um biquíni fininho. Ao publicar o registro no feed do Instagram, Jojo deixou um recado. "Sabe como ter um corpo de piscina? Tenha um corpo e vá pra piscina!", escreveu ela na legenda da publicação.