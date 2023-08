Jojo Todynho revela quantos quilos já perdeu após a cirurgia bariátrica

Após a cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho contou para os fãs quantos quilos já perdeu

Jojo Todynho decidiu usar as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para dar detalhes sobre o pós-operatório da cirurgia bariátrica que realizou no começo do mês. Através dos Stories do Instagram, ela revelou quantos quilos já perdeu.

Nos vídeos, a cantora e campeã do reality A Fazenda 12, da Record TV, explicou que realizou a pesagem e perdeu 10 quilos. Antes da cirurgia, que reduz o estômago ou modifica o sistema digestivo, resultando na perda de peso, ela estava com 145 quilos, e agora está com 135 quilos.

"Hoje fiz minha pesagem, operei com 145 kg e hoje estou com 135. Fiz a bioimpedância, perdi um pouquinho de massa porque não estou malhando. Já se foram 10 kg. É isso, vambora", revelou a famosa.

Segundo o blog Einstein, bioimpedância é uma avaliação feita com um equipamento específico, que tem como objetivo mensurar a composição corporal — incluindo a quantidade de massa muscular, água e gordura. Assim, é possível ter uma informação mais detalhada e relevante sobre a estrutura corporal.

Motivo para fazer a cirurgia

Após receber a alta do hospital, Jojo decidiu revelar o motivo de ter feito a cirurgia. A grande motivação da cantora foi o desejo de se tornar mãe e ter uma gravidez saudável no futuro. "Hoje eu tenho 26 anos, gente. E eu quero muito ser mãe. Então, eu não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco."

"Há uma preocupação muito grande. Pessoas negras estão propensas a desenvolver pressão alta na gestação, pré-eclampsia, que a minha avó teve em duas gravidezes. Minha ginecologista falou para mim que não posso ter parto normal, precisa ser cesárea. Eu não quero ter uma gestação em que eu não possa bater uma perna no shopping para comprar as coisas que eu gosto. Quero ter uma gravidez saudável, fazer todos os meus books [fotográficos]", completou.