Jojo Todynho repudia comentários negativos sobre pessoas gordas: "Qual é a sua formação?"

Jojo Todynho critica quem desmotiva pessoas gordas com comentários e diz que não avisará o dia de sua cirurgia bariátrica

Jojo Todynho (25) contou nas redes sociais que não suporta quem a desmotiva com comentários preconceituosos sobre seu corpo, e ainda deu detalhes sobre a cirurgia bariátrica que fará.

"Passando aqui pra fazer um pedido pra você que acha que tá motivando e fica desmotivando as pessoas. 'Nossa, você tá malhando? Não vi diferença'. Quem tá malhando não tá malhando pra você ver diferença não. O corpo não é teu. Cuida da tua vida! Você é médico, nutricionista, endocrinologista? Qual é a sua formação? Porque eu acho que você tem que ver o corpo do outro, quando está numa consulta com um médico ou profissional de saúde", argumentou.

A cantora continuou seu desabafo. "Outra coisa que vem enraizada na maldade. 'Nossa, você emagreceu!' Mas aquele negócio, assim, que te olha de cima a baixo. Ninguém, quando tá num projeto pra uma vida melhor, tá fazendo para mostrar nada pra você não. Você não tá preocupado com o peso da pessoa. Você tá preocupado em botar o seu preconceito pra fora", esbravejou.

Ela ainda avisou sobre a operação que fará. "'Ah! Quando você vai fazer bariátrica?' Cada um tem seu processo. Quem vai fazer bariátrica tem uma equipe acompanhando. Eu não vou divulgar hora, nada. Quando vê já foi. Ih, já fiz! Já passou meses. Entendeu? Para de desmotivar os outros e achar que você tá motivando", concluiu.

