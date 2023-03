Jojo Todynho fala sobre as mudanças na sua rotina após emagrecer mais de 20kg

Jojo se abriu em suas redes sociais sobre as pequenas vitórias em seu processo de emagrecimento

Jojo Todynho (26), que já emagreceu 24 quilos após iniciar um plano de reeducação alimentar com exercícios e medicação, revelou no Instagram duas importantes vitórias: a cantora agora já consegue amarrar os cadarços dos sapatos e subir as escadas de sua casa no Rio de Janeiro.

"Não tem satisfação maior e melhor do que você conseguir coisas que são supérfluas, que são pequenas, tipo amarrar um cadarço: eu não conseguia. Subir escadas, eu estava assim", disse a cantora, imitando o arfar e o esforço de encarar os degraus. "Eu não estava conseguindo subir a escada da minha casa", confessou nesta quinta-feira, 30, no Stories do Instagram.

"São evoluções que vemos no dia a dia que agregam muito e nos motivam cada vez mais a nos cuidarmos e a querer fazer mais pela nossa saúde, pela nossa vida", afirmou. "É isso", garantiu Jojo, que já contou que passou dos 159 quilos para os 135.

Nesta quinta-feira, 30, ela apareceu pegando pesado nos exercícios e sendo incentivada pelo personal trainer. a estrela surgiu mostrando força de vontade e recorreu aos gritos para conseguir treinar pernas e braços. De top e shortinho, ela ganhou elogios por sua força de vontade.

"Malhando na força do ódio. A Jojo está se preparando pra uma grande vingança", brincou um fã. "Jojo Todynho vai virar Jojo Whey", brincou outro. "Meu sonho malhar perna com essa personal… dizem que ela ameaça de bater e tudo", declarou outro.

Jojo Todynho surge indignada e rebate críticas por começar faculdade de direito

Jojo Todynho surgiu reflexiva na tarde desta segunda-feira, 20. Em seu Instagram, a cantora se revoltou com as críticas e gravou um vídeo rebatendo questionamentos sobre ter ingressado na faculdade de direito. Enquanto aplicava o seu remédio para diabetes, ela abriu o coração sobre essa nova etapa em sua vida.

"Sabe o que eu estou fazendo agora? Faculdade de Direito. Sabe o que eu também estou fazendo agora? Limpando a minha vida, de pessoas que não acrescentam, que não agregam. E vivendo esse processo"