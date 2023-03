Joe Biden remove lesão de câncer de pele, diz a Casa Branca

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden passou por uma biópsia ao remover uma lesão típica de câncer de pele

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden (80) realizou um procedimento médico para remover uma lesão de pele. Uma biópsia foi realizada e confirmou que era um tecido canceroso. De acordo com o médico da Casa Branca, a lesão de câncer de pele foi totalmente removida da região do tóxax do presidente no mês de fevereiro.

“Como esperado, a biópsia confirmou que a pequena lesão era carcinoma basocelular. Todo o tecido canceroso foi removido com sucesso”, informou o Dr. Kevin O'Connor, que é o médico oficial do presidente norte-americano. Ele ainda informou que este tipo de câncer não costuma se espalhar pelo corpo, mas pode crescer e tornar a remoção mais desafiadora. Porém, o tecido com câncer do presidente já foi todo removido.

O médico ainda informou que o presidente não precisará fazer um tratamento adicional e vai seguir em acompanhamento médico de rotina. “O presidente Biden continua sendo um homem saudável e vigoroso de 80 anos, apto para executar com sucesso os deveres da presidência”, finalizou o médico.