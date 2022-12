Jenna Ortega, de Wandinha, surpreende fãs com declaração: ‘Penso em deixar redes sociais’

Atriz norte-americana Jenna Ortega revela que tem problemas com depressão e baixa autoestima

Por mais que 2022 tenha sido um dos melhores anos da carreira da atriz norte-americana Jenna Ortega (20), que ganhou fama mundial ao interpretar Wandinha, na série de mesmo nome da Netflix, com certeza agravou problemas que ela vem lidando.

Durante uma entrevista para a revista Woman’s Health, Jenna contou que tem lidado com depressão e ansiedade há algum tempo. Quando se entra nas redes sociais da atriz, vemos que as postagens não são muito frequentes. Isso se dá pois, mesmo com 20 anos, ela diz ter muito cuidado com a internet, sabendo que ela pode causar ainda mais conflitos internos com quem lida com problemas de saúde mental.

“Eu excluo o Instagram do meu celular provavelmente duas vezes por semana. Além disso, tento ficar o mais longe possível do aparelho, mas é difícil porque é dessa forma que os jovens se conectam nos dias de hoje”, revelou Jenna.

Em outra entrevista, para o portal espanhol “Sensacine”, a Wandinha revelou ter vergonha de seu tamanho. Com apenas 1,55m, Jenna Ortega contou que todos os fãs se surpreendem com a altura da atriz quando encontram com ela pessoalmente, o que mexe com sua autoestima.

Vale lembrar que a série Wandinha se tornou a segunda série de língua inglesa mais assistida da plataforma de streaming em apenas 28 dias de lançamento, ficando atrás apenas de Stranger Things. Vale ressaltar que em qualquer idioma, a série mais vista da gigante dos streamings segue sendo Round 6.

Estrela da série Wandinha, Jenna Ortega desembarca no Brasil

A grande estrela da série mais comentada do momento, Wandinha, Jenna Ortega, esteve no Brasil na última sexta-feira, 2, para participar da CCXP22 - Comic Con Experience - no sábado, 3. A morena esbanjou simpatia, posando para selfies com os fãs brasileiros. Vale lembrar que a série Wandinha é o novo sucesso da Netflix. A série teve mais de 341 milhões de horas assistidas em apenas uma semana. Além disso, recentemente, Jenna teve seu trabalho em Wandinha consagrado com um dos maiores prêmios da televisão, com uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Série ou Musical.