Jameela Jamil revela doença rara que provoca elasticidade na pele

Atriz Jameela Jamil diz sofrer de Síndrome de Ehlers-Danlos que provoca elasticidade da pele

A atriz britânica Jameela Jamil (36) revelou algo inusitado! A morena disse que sofre de uma doença rara, chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, que se trata de um distúrbio que provoca hipermobilidade articular e hiperelasticidade da pele, deixando os tecidos mais frágeis.

Em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou em suas bochechas como é possível puxar muito elas. “Jesus Cristo, isso não é um aplicativo, não é um filtro, é apenas o meu rosto. Olhem só como ele é elástico”, disse ela no vídeo.

“Apesar de algumas pessoas preferirem fazer piada com meus problemas de saúde, quero disseminar mais conhecimento sobre essa condição", acrescentou a atriz, ainda dizendo que é um assunto de extrema importância.

De acordo com ela, os comentários de ódio que recebe nas redes sociais, Jameela precisou procurar ajuda psicológica. “A internet zombou de mim por causa dos meus problemas de saúde e me deixou suicida por um tempo. Mas são apenas um bando de idiotas ignorantes que não têm um centésimo de nossa força, eles não podem imaginar sobreviver ao que nós sobrevivemos, então eles escolhem nos iluminar sobre tudo isso”, contou.

Jameela é conhecida por sua atuação em séries como “The Good Place” e “Mulher-Hulk”. Ela também já participou do reality show “Legendary”, da HBO MAX.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jameela Jamil (@jameelajamil)



Jameela Jamil fala que a família Kardashian enriqueceu com ''sangue e diarreia de adolescentes''

Jameela já é conhecida na internet por ter soltado soltou o verbo sobre a família Kardashian. Durante uma entrevista em 2019 para o programa da BBC HARDtalk, a ativista falou que a família de socialites usam sua fama para vender produtos tóxicos para crianças. “Os bolsos delas estão forrados de sangue e diarreia de adolescentes”, disse.

“Não há regulamentação, não há implicações legais para o que elas fazem. Elas estão vendendo produtos tóxicos, que, em geral, são laxantes, sem declarar que são laxantes”, afirmou Jameela. Ela lamentou que isso esteja relacionado com a sociedade atual em que vivemos. “Estamos vivendo em um tempo realmente bizarro, no qual celebridades têm carta branca para vender o que quiserem, como quiserem, a fim de impressionar jovens”, declarou. Jamil demonstrou estar chocada com o fato da família enganar adolescentes sem se importarem para as consequências. “Homens brancos em posições de poder falam o que querem e saem impune”, desabafou.