Jair Bolsonaro é internado em hospital nos Estados Unidos

Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro é levado para hospital de Orlando, na Flórida, após sentir dores abdominais

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro precisou ser hospitalizado nesta segunda-feira, 9, após se sentir mal. De acordo com o site do Jornal O Globo, o político foi internado no AdventHealth Celebration, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

Bolsonaro informou que estava sentindo fortes dores abdominais. Vale lembrar que ele já foi internado anteriormente com dores abdominais desde que foi alvo de uma facada em 2018 e precisou passar por uma cirurgia.

Por enquanto, o estado de saúde dele não foi divulgado. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos poucos antes do réveillon.