Jair Bolsonaro deve receber alta ainda nesta semana após tratar erisipela

Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro está internado em um hospital de São Paulo, mas deve receber alta em breve; saiba quando

Internado há quase duas semanas para tratar um quadro de erisipela e obstrução intestinal, Jair Bolsonaro deve receber alta na próxima sexta-feira, 17. Ele está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele deu entrada no local no último dia 6 após ser transferido de Manaus, onde cumpriu agenda ao lado de Michelle Bolsonaro.

O ex-presidente deu a informação ao portal Metrópoles. “Alta na sexta-feira”, disse ele ao veículo, por mensagem de texto.

De acordo com boletim médico divulgado mais cedo, Bolsonaro apresenta "ótima evolução clínica, recebe antibióticos por via endovenosa e evolui com melhora progressiva do quadro infeccioso”.

Após deixar o hospital na capital paulista, ele seguirá de avião ainda na sexta para Brasília, onde continuará o tratamento médico em casa.

Entenda o diagnóstico de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou ser internado em um hospital de Manaus no último dia, 5. Nas redes sociais, ele informou que foi diagnosticado com erisipela e está sem previsão de alta hospitalar.

"Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro). Quadro de erisipela ainda sem previsão de alta. Um abraço a todos. Jair Bolsonaro. 05/maio, 16h30", disse ele nas redes sociais.

O que é erisipela? Este quadro é de uma infecção na pele e nos tecidos superficiais da pele. De acordo com o site do Dr. Drauzio Varella, a infecção é causada por uma bactéria que entra na pele por meio de um pequeno ferimento, que pode a picada de um inseto ou outra ferida, e se espalha pelos vasos linfáticos.

Algumas pessoas podem ter condições que facilitam a infecção, como diabetes, insuficiência venosa, cardiopatas e com problemas de circulação nas pernas. Os principais sintomas são febre, tremores, náuseas e mal-estar, também pode aparecer bolha e ferida.

O diagnóstico é feito por um médico em consulta e o tratamento é por meio de antibióticos orais e repouso.