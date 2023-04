Jade Picon esbanja flexibilidade com posição de Yoga ousada

De top e shortinho, Jade Picon exibe o corpão sarado e comemora conquista durante aula de Yoga: “Muito difícil”

Ela é focada! Além de praticar musculação, corrida, futevôlei e boxe, Jade Picon (21) também faz treinos de Yoga. Nesta quarta-feira, 05, a atriz decidiu abrir detalhes de uma sequência de exercícios e vibrou com uma nova conquista ao conseguir executar uma pose ousada pela primeira vez durante a aula.

Com um shortinho azul e um top branco, Jade colocou um tapetinho no chão de casa e se filmou fazendo várias posições durante a aula, que foi ministrada pela professora Gabi Simões à distância. Por fim, ela conseguiu fazer a ‘invertida’, exercício em que fica de cabeça para baixo, sustentando o corpo com os braços e a cabeça.

Assim que notou a conquista, Jade vibrou com uma amiga que acompanhava o treino: “Eu consegui!!”, a morena gritou animada: “Isso foi um recorde, nossa eu me concentrei muito”, ela comentou enquanto era parabenizada pela professora. Na legenda, Jade colocou emojis felizes e destacou: “Muito díficil”, declarou sobre o exercício.

Jade Picon exibe flexibilidade durante aula de Yoga - Reprodução/Instagram

Mais cedo, Jade mostrou que teve um dia voltado totalmente para o autocuidado. Pela manhã, ela recebeu uma massagem relaxante. Em seguida, a atriz saiu para correr e também deu um pulinho para treinar na academia: “Agradeço todo dia por ter saúde e a possibilidade de me exercitar e ter um estilo de vida saudável”, ela declarou em um stories.

Jade Picon comemora elogios sobre sua atuação na novela Travessia

A flexibilidade não foi a única conquista de Jade Picon nesta semana! Pelo Instagram, a atriz comemorou os elogios que vem recebendo sobre sua atuação na novela 'Travessia', da Globo. Isso porque sua personagem 'Chiara' recebeu muitas críticas no decorrer da novela. A ex-BBB apareceu nos stories com prints dos comentários positivos: "É um milagre, os humilhados foram exaltados", brincou sobre a situação.