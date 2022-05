Ivete Sangalo esbanja corpão ao surgir malhando na academia: ''Maravilhosa!''

Ivete Sangalo deixou seus fãs babando ao exibir um corpão durante malhação na academia

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 17h46

Nesta terça-feira, 10, Ivete Sangalo (49) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de seus exercícios diários.

A cantora publicou um clique onde ela aparece toda suada na academia, em frente ao espelho, esbanjando um corpão invejável, enquanto fazia uma malhação pesada e exibia seus novos músculos.

Para a ocasião, ela apostou em um look estiloso, com uma calça legging preta, uma regata rosa e um tênis branco com detalhes pink.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Para não zenti".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Rainha!", falou outro. "Gata da academia!", escreveu um terceiro.

Confira o clique que Ivete Sangalo fez na academia esbanjando um corpão invejável: