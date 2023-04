Isabella Scherer vai ao dentista e mostra boca torta por conta da anestesia

Atriz e chef de cozinha Isabella Scherer realiza procedimento no dentista e brinca com boca anestesiada

Nesta quarta-feira, 5, a atriz e chef de cozinha Isabella Scherer (27) foi ao dentista realizar um procedimento em sua boca e saiu do especialista com a boca toda torta por conta da anestesia. Em suas redes sociais, a ganhadora do Masterchef brincou com a situação.

“Que agonia”, comentou a filha do nadador Fernando Xuxa Scherer, fazendo movimentos com sua boca, mostrando como ela estava estranha. Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a chef de cozinha mostrou o visual temporário.

Isabella Scherer com a boca torta - Créditos: Reprodução / Instagram



Isabella Scherer compra fogão de R$50 mil e brinca: “Terceiro bebê”

Campeã do Masterchef 2021, Isabella Scherer mudou de apartamento e decidiu renovar a sua cozinha, com direito a um fogão italiano chiquérrimo de R$50 mil reais. A loira deixou os seguidores de queixo caído com a aquisição luxuosa e brincou com o valor do item: “Meu terceiro bebê”, a mãe dos gêmeos Mel e Bento fez piada.

