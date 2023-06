Isabella Scherer descobre problema de saúde e se choca com diagnóstico

Atriz e chef Isabella Scherer revela problema de saúde, mesmo afirmando se cuidar do jeito certo

A atriz e chef de cozinha Isabella Scherer usou suas redes sociais para revelar que está com cálculo renal! A filha do nadador Xuxa Scherer contou estar surpreendida com o diagnóstico, visto que afirma beber bastante água por dia.

“Descobri que estou com cálculo renal. Nem fui fazer exame e descobri. Sendo que, de todas as pessoas próximas a mim, eu sou a que mais bebe água. Eu bebo tranquilamente três litros de água por dia”, revelou a atriz através de seu perfil oficial no Instagram.

Isabella Scherer é mãe de lindos gêmeos, Mel e Bento, de nove meses, frutos de seu casamento com o empresário e surfista Rodrigo Calazans.

Isabella Scherer exibe barriga pós-gravidez e rebate críticas

A atriz e chef de cozinha, vencedora de uma das edição do famosíssimo programa de disputa culinária, Master Chef Brasil, Isabella Scherer, filha do nadador, Xuxa, deu um show de autoestima em suas redes sociais nesta terça-feira, 13. A loira resolveu usar um cropped pela primeira vez após a gestação dos filhos gêmeos, mas ela recebeu algumas críticas após exibir a barriga e decidiu rebater os comentários negativos.

Pelo stories do Instagram, Isa contou que ainda se sentia insegura em mostrar o abdômen após o nascimento dos pequenos Mel e Bento, que estão com nove meses: "Tô insegura, mas bora quebrar o gelo, porque já já tem verão e vou usar biquíni por aí", a artista escreveu ao mostrar o look com uma blusa mais curta.

Isabella não ficou calada e abriu o jogo sobre as críticas: "No meio de um milhão de mensagens lindas que recebi de vocês, tem algumas coisas assim... Se eu tivesse usado barriga de fora antes de estar bem resolvida como agora, uma mensagem dessas ia acabar comigo”, a loira contou que já está com a autoestima fortalecida.

