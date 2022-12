Irmã de Deolane exibe o nariz sem curativo após ir parar no hospital

Após confusão em bar, irmã de Deolane ficou com o nariz todo machucado e exibiu o resultado após tratamento no hospital

Irmã de Deolane Bezerra, Daniele Bezerra surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado dos machucados em seu nariz após internação nesta semana. Ela se envolveu em uma confusão em um bar e precisou de cuidados médicos. Agora, ela contou que já está na fase de recuperação.

Tanto que ela já tirou o curativo do nariz e decidiu mostrar os machucados para os fãs. Daniele apareceu com filtro no rosto ao surgir nas redes sociais para explicar como está após a internação.

"Gente, vocês estão me mandando tantas mensagens de carinho, preocupados porque estou sumida. Eu estou bem, mas como estou tomando muitos remédios, antibiótico. Às vezes eu durmo. Estou tomando protetor gástrico, pois, como são muitos remédios, dá muita dor", disse Daniele Bezerra.

Então, ela completou: "Ainda estou com filtro, mas é isso, agora tenho que me cuidar. Amanhã já tenho que ir trabalhar, não posso ficar dormindo porque tenho contas para pagar".

Daniele Bezerra revela como se machucou

Nas redes sociais, Daniele Bezerra contou o que aconteceu para ficar com machucados no rosto.

"Ontem, eu estava em um bar assistindo o jogo do Brasil. Depois de ouvir algumas coisas sobre política, me senti ofendida e indaguei as pessoas sobre o porquê. Iniciou-se uma discussão, puxaram meu cabelo. Eu quis também revidar. Acabei caindo e me machucando muito! As pessoas que trabalham no estabelecimento me ajudaram no que puderam, separaram a discussão e prestaram socorro no momento!", disse ela.