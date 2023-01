Internado por conta de obstrução intestinal, Bolsonaro não tem previsão de alta nos EUA

Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro foi internado em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 9

Internado na manhã desta segunda-feira, 9, no AdventHealth Celebration, hospital da cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, o ex-presidente da república Jair Bolsonaro (67), conta com um quadro de obstrução intestinal, segundo a equipe médica que atendeu o político.

Sem previsão de alta, o ex-presidente está sob observação dos médicos do local, mas uma cirurgia para desobstruir a região intestinal ainda não foi descartada pelos especialistas que cuidam do político brasileiro.

Porém, segundo o médico-cirurgião do ex-presidente, Antônio Luiz Macedo, não será preciso passar por nenhum procedimento médico. “O quadro é de uma suboclusão intestinal, provavelmente não precisa cirurgia. O tratamento clínico deve resolver, como quando ele foi internado aqui em São Paulo, então não é um quadro grave”, revelou o profissional, em conversa com a Reuters.

E depois de um tempo sumida, a esposa do político, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, usou suas redes sociais para falar sobre o estado de saúde do marido: "Meus queridos, venho informar que meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal, decorrente das sequelas da facada que levou em 2018 de um ex-filiado ao PSOL. Estamos em oração pela saúde dele e pelo Brasil. Deus nos abençoe", escreveu a ex-primeira-dama em seus stories no Instagram.