Internada, Preta Gil fala pela primeira vez sobre sua saúde

Preta Gil se pronuncia sobre o motivo de ter sido internada na semana passada: 'Não quero que fiquem preocupados'

A cantora Preta Gil (48) falou pela primeira vez sobre a sua internação em um hospital no Rio de Janeiro. Ela foi internada na quinta-feira, 8, com dores abdominais e segue hospitalizada para fazer exames. Neste domingo, 8, a artista escreveu uma declaração nas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre a sua saúde e contou que os médicos ainda não fecharam um diagnóstico.

“Essa mensagem vai diretamente para os meus fãs, admiradores e aqueles que emanam amor e boas energias para mim. Sim, estou desde quinta-feira internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Vim parar aqui por conta de um quadro de dor abdominal, e desde então, estamos fazendo uma série de exames para saber exatamente o meu diagnóstico. Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica", disse ela.

E completou: "Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante, que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem. Tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás, nas minhas Santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos. Amo vocês, se cuidem, cuidem de quem amam e fiquem em paz. Com amor, Preta".

Ao longo da semana, a madrasta de Preta Gil, Flora Gil, falou sobre a internação da enteada em conversa com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo. Ela contou que a cantora fez uma ressonância magnética, mas o resultado não apontou nada fora do comum. Assim, o médico decidiu mantê-la internada para realizar um check-up.

“A ressonância da cabeça não deu nada, está tudo certo. O intestino dela está preso, talvez tenha que fazer uma lavagem e depois volta para casa. Mas ela está bem, estou indo lá ver a Pretinha agora”, disse ela ao F5. Flora Gil ainda desmentiu os rumores de que Preta Gil teria chegado desmaiada ao hospital. “Só se for: 'ah, estou desmaiando de dor'. Estou desmaiando de dor é uma coisa, desmaiar é outra. Eu acho que é coisa de intestino mesmo”, disse ela.