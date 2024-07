Inchaço e hematoma podem ser sintomas de ligamento rompido; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico ortopedista Luiz Felipe Thome Azevedo Marques falou sobre os cuidados para evitar o rompimento de ligamento

Seja por acidentes domésticos ou até atividades físicas intensas, o rompimento de ligamentos é uma realidade que muitas vezes pode ser deixada de lado por pura negligência da saúde. No entanto, o corpo humano sempre dá sinais importantes que devem ser avaliados com maior atenção. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico ortopedista Luiz Felipe Thome Azevedo Marques explicou como as lesões envolvendo ligamentos devem ser avaliadas.

"Ligamentos são estruturas que servem para “ligar” um osso ao outro no local onde ocorre a movimentação, chamado articulação. Eles são os responsáveis por manter as articulações estáveis, permitindo uma movimentação adequada e sem dor", explica.

O especialista diz que entender os sintomas e os riscos associados a lesões ligamentares é crucial para um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz do paciente. "O tratamento depende de qual o tipo de problema e a demanda funcional do paciente".

"Nos casos de traumatismos, a maioria das lesões são de tratamento conservador, com imobilização, gelo na fase inicial e fisioterapia para recuperar a mobilidade e estabilidade articular, porém em situações onde a estabilidade da articulação fica comprometida o tratamento cirúrgico pode ser indicado", afirma.

Ainda segundo Luiz Felipe, os sintomas mais comuns do trauma geralmente são as dores, inchaços, hematomas no local e dificuldade de movimentação da articulação. Ele segue explicando que a prevenção também desempenha um papel importante, especialmente para atletas e pessoas fisicamente ativas.

Além disso, a prevenção também inclui o fortalecimento muscular, o uso de calçados adequados e a prática de técnicas de aquecimento e alongamento antes de atividades físicas. "O reforço da musculatura ao redor da articulação, treinos de propriocepção e o cuidado na execução de movimentos na atividade física é a melhor forma de se prevenir a ruptura ligamentar", finaliza.