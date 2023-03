Igor Rickli adota novo estilo de vida em busca de transformação: "Desafiador"

O ator Igor Rickli deu detalhes sobre o processo de transformação que está vivendo há três meses

Igor Rickli (39) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para revelar aos seguidores que adotou um novo estilo de vida.

O ator revelou em seu perfil oficial no Instagram, que está há três meses sem consumir carne, açúcar, álcool, café e muitas outras coisas, e confessou que apesar de ser um processo desafiador, está amando essa experiência.

"Tô 3 meses sem carne, sem álcool, sem açúcar, farinha branca, sem cafe, tabaco… num experimento (desafiador) de como minha máquina, esse bonecão de carne, funciona sem isso tudo… E tô amando!", confessou o marido de Aline Wirley (41), que está no BBB 23.

Em seguida, Igor refletiu sobre os hábitos que tinha antigamente. "A gente se apega a um monte de chupetas no decorrer da vida, até pra ter uma “vida social maneira” e acredita que não vive mais sem… mas a realidade é que maioria delas não traz de fato benefício nenhum. Abdicar delas, muda a percepção, expande e amplia a visão sobre O QUE eu realmente quero e QUEM eu realmente sou", ressaltou.

Por fim, o artista afirmou que está mudança é para sua saúde e deixou claro que está curtindo essa transformação. "Não pra ser santo ou puro, mas achar o próprio ponto de equilíbrio e viver pelo viés da SAÚDE no corpo na mente e na alma. Tô curtindo esse processo de transformação", finalizou.

Declaração para Aline Wirley

Entrar para o BBB 23 não foi uma tarefa fácil para Aline Wirley e nem tão pouco para os familiares que estão na torcida do lado de fora do reality. Nesta última quarta-feira, 8, Igor Rickli usou sua rede social para demonstrar todo seu carinho pela mulher, da qual está longe há mais de 50 dias. Ao lado do filho, Antônio (08), o artista gravou um video emocionante para homenagear a esposa que está distante. Com a voz embargada e cheio de saudade, ele abriu o coração e falou sobre como os dias tem sido desafiadores longe de Aline.

