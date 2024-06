Halsey detalha diagnóstico de lúpus e leucemia: "Tudo sobre controle"

Após pegar os fãs de surpresa, a cantora Halsey detalha diagnóstico de lúpus e leucemia ao lançar sua nova música, 'The End'; saiba mais!

A cantora Halsey pegou seus fãs de surpresa na última terça-feira, 4, ao revelar que foi diagnosticada com lúpus e leucemia. A artista passou por um tratamento em segredo nos últimos anos e dividiu esse momento difícil de sua vida com o público ao lançar a música 'The End', de seu próximo álbum.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 5, a famosa voltou a falar sobre a doença e deu detalhes sobre o diagnóstico, feito em 2022. Halsey compartilhou alguns cliques do ensaio fotográfico de seu novo álbum e iniciou agradecendo o apoio do público.

"Obrigada pessoal pelo amor inacreditável por 'The End' e pelo apoio que vocês me mostraram desde seu lançamento. Eu percebi que todo mundo está recebendo as notícias que segurei por muito tempo, e eu não estava muito certa sobre o quanto eu gostaria de compartilhar. Vocês têm sido tão gentis que eu quis compartilhar um pouco mais", iniciou a cantora.

Em seguida, Halsey detalhou o momento em que foi diagnosticada com as doenças. "Em 2022, eu fui primeiro diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e depois com um distúrbio linfoproliferativo de células T raro. Ambs estão atualmente sendo controlados ou em remissão; e ambos provavelmente estarão comigo pelo resto da minha vida", explicou.

A artista ainda finalizou com uma mensagem de esperança para retomar normalmente sua vida. "Depois de um início difícil, eu estou lentamente deixando tudo sob controle com a ajuda de médicos incríveis. Depois de 2 anos, estou me sentindo melhor e mais grata do que nunca por ter a música para recorrer. Eu mal consigo esperar para voltar para onde pertenço: com todos vocês, cantando e gritando com todo meu coração", disse Halsey.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por halsey (@iamhalsey)

Saiba como Halsey anunciou o diagnóstico

Na última terça-feira, 4, Halsey compartilhou o lançamento de sua nova música, 'The End', de surpresa nas redes sociais. Pouco tempo depois, ela compartilhou alguns vídeos de seu tratamento, incluindo algumas imagens e vídeos no hospital.

"Em poucas palavras, tenho sorte por estar viva. Em poucas palavras, também escrevi um álbum. Ele começa com 'O Fim', já disponível", escreveu a artista na legenda da publicação.

Ao compartilhar os registros, Halsey não especificou a doença. Porém, ela fez uma doação e marcou duas organizações de pesquisas sobre leucemia, linfoma e lúpus, a Lupus Research Alliance e a Leukemia & Lymphoma Society em seu post, indicando inicialmente quais seriam seus diagnósticos.